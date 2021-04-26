Признание вымышленных событий «геноцидом» является проявлением двойных стандартов – Айдын Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Признание вымышленных событий «геноцидом» со стороны президента США вызывает большое чувство сожаления, и ничего хорошего не сулит. Это проявление двойных стандартов.

Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

По его словам, это поддерживает фальсификацию истории: «Давать историческую оценку – дело историков. Турция неоднократно призывала открыть архивы, создать совместную комиссию, чтобы события были исследованы учеными, однако армянская сторона избегает этого, поскольку хорошо знает, что обман раскроется, так как никакого геноцида не было. Поэтому признание вымышленных событий "геноцидом" таким государством, как США, не вмещается ни в какие рамки».

Депутат подчеркнул, что этот шаг показывает, что США неискренни в своей внешней политике: «В действительности этот шаг был предпринят с целью давления на Турцию. Эта политика долгие годы проводится армянским лобби. К сожалению, такая супердержава, как США, подпала под влияние армянской пропаганды».

Гусейнов добавил, что Турция надежный партнер США в регионе: «Однако Байден нанес большой удар этому партнерству, использовав слово "геноцид". Это решение – большой удар и по имиджу, и по внешней политике Соединенных Штатов. Более того, это удар и по национальным интересам США в регионе. Считаю, что американский президент должен исправить эту ошибку и больше не использовать это выражение».

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого «геноцида армян».

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)