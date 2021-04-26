БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана призвал международные организации мобилизовать усилия для закрытия Мецаморской АЭС.

Об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с 26 апреля - Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе, со дня которой прошло 35 лет, сообщает в понедельник Trend.

Угрозы, связанные с Мецаморской АЭС в Армении, должны быть всесторонне рассмотрены международным сообществом, говорится в заявлении.

Также отмечается, что эта АЭС была построена в 1976-1980 годах по той же технологии, что и атомная электростанция в Чернобыле, и расположена в сейсмической зоне.

Устаревшая технология и месторасположение делают Мецаморскую АЭС одной из самых опасных атомных электростанций в мире, подчеркивается в заявлении.

«Несмотря на то, что различные международные организации называют этот объект угрозой для всего региона, Армения все еще эксплуатирует Мецаморскую АЭС, несмотря на то, что срок ее эксплуатации истек. В 2020 году ЕС вновь призвал Армению закрыть АЭС, отмечая, что «эта атомная электростанция не может быть модернизирована до того уровня, чтобы полностью отвечать международным стандартам атомной безопасности, поэтому необходимо незамедлительно ее закрыть и безопасно вывести из эксплуатации». Устаревшая технология и несоблюдение правил безопасности при эксплуатации Мецаморской АЭС создают серьезные экологические проблемы для региона», - говорится в заявлении.

МИД Азербайджана призывает все соответствующие международные организации, институты гражданского общества, занимающиеся вопросами ядерной безопасности и окружающей среды, а также страны региона мобилизовать усилия для закрытия Мецаморской АЭС.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)