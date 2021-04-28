Зангезурский коридор перекроит транспортную карту мира

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 26 апреля посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Находясь в Зангиланском районе, глава государства заявил: «Географическое положение Зангиланского района и имеющиеся здесь возможности, естественно, создают возможность для превращения Зангилана в международный транспортно-логистический центр. Неслучайно аэропорт будет построен именно в Зангилане, потому что если посмотреть на географическое положение, то каждый может увидеть, что международные аэропорты в Физулинском, Зангиланском районах и третий международный аэропорт, который будет построен следом в Лачинском районе, охватят всю Карабахскую и восточно-зангезурскую зону, включая Зангилан. Отсюда будут проходить железная, автомобильная дорога, откроется дорога в Нахчыван. Конечно, этот аэропорт будет играть большую роль в дальнейшем успешном социально-экономическом развитии Зангилана».

Таким образом, в регионе формируется новая транспортная и инфраструктурная карта. Неслучайно Азербайджан после обретения независимости создал важные транспортные коридоры, соединяющие Азию и Европу. Транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад, инициированные именно Азербайджаном, играют большую роль в межконтинентальных грузоперевозках. Они имеют важное значение в восстановлении исторического Шелкового пути. Теперь этот список пополняется еще одним транспортным коридором.

Напомним, что в трехсторонней декларации, подписанной 10 ноября 2020 года, один из пунктов касается открытия Зангезурского коридора.

Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и ее участия. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Университете ADA. Глава государства сказал, что «сегодня мы обсуждаем открытие коммуникаций, в частности, Зангезурского коридора. И Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и их участия. Несмотря на то, что Турция не принимает участия в трехсторонней рабочей группе на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России, она информируется нами в связи с обсуждениями, и если Армения хочет положить конец трудностям, связанным с коммуникациями, получить те или иные возможности, чтобы стать транзитной страной, то обеспечить их этим может только Турция...»

Зангезурский коридор перекроит транспортную карту мира. Он обретет международный статус, став маршрутом, которым смогут пользоваться страны Азии и Тихоокеанского бассейна. Именно реализация маршрута Зангезурского коридора и других транзитных транспортных коридоров, инициированных Азербайджаном, изменит транспортную карту мира. В интервью Азербайджанскому телевидению 20 апреля глава государства заявил: «Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет - решим силой. Так же, как до и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора».

Азербайджан намерен обеспечить устойчивый мир и безопасность в регионе. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что азербайджанский народ вернется в Зангезур, который был отнят у него 101 год назад. Основным соперником является время, потому что прокладка железной дороги, автодороги требует времени. Поэтому на реализацию этого проекта мобилизованы все силы.

Естественно, реализация этого проекта позволит Азербайджану укрепить свои позиции как транспортного и логистического центра. В выступлении в формате видеоконференции на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность: «Азербайджан внес существенный вклад в реализацию таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад. В настоящее время мы работаем над «Зангезурским транспортным коридором», который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Этот коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии. Призываю стран-партнеров из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал данного регионального проекта».

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что открытие Зангезурского коридора также создаст возможность для открытия железнодорожной линии между азербайджанской и иранской Джульфой и выхода к иранским железным дорогам. Зангезурский коридор будет состоять не только из железнодорожных путей, но и автомобильных дорог. Так что открытие этого коридора позволит создать и автомобильное сообщение. В настоящее время грузы из Турции в Азербайджан поставляются транзитом через Грузию и Иран. Открытие Зангезурского коридора поможет осуществлению прямых грузоперевозок в этом направлении.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)