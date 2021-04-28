На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы региональные суды - министр
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы региональные апелляционные, специализированные коммерческие, административные, военные суды, суды по тяжким преступлениям.
Об этом сказал министр юстиции Фикрет Мамедов, сообщает в среду Trend.
Территории Азербайджана освобождены от оккупации, и после восстановления необходимой инфраструктуры и возвращения соотечественников на этих землях начнется работа судов, отметил глава ведомства.
"В настоящее время принимаются необходимые меры по установлению размера ущерба, нанесенного в результате оккупации органам юстиции и судебным органам, а также по восстановлению их работы", - отметил Мамедов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Эмиратская компания планирует изучить перспективы инвестирования в ювелирное производство в Узбекистане
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Пусть те, кто покровительствует сегодня армянам, приедут и увидят, во что они превратили наши мечети
Президент Ильхам Алиев: Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте в Карабахе
Президент Ильхам Алиев предупредил реваншистские силы в Армении: Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте
Президент Ильхам Алиев: Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район (ВИДЕО)
В Азербайджане разработан механизм по пресечению импорта нелицензированных агрохимикатов и пестицидов