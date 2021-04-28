На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы региональные суды - министр

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы региональные апелляционные, специализированные коммерческие, административные, военные суды, суды по тяжким преступлениям.

Об этом сказал министр юстиции Фикрет Мамедов, сообщает в среду Trend.

Территории Азербайджана освобождены от оккупации, и после восстановления необходимой инфраструктуры и возвращения соотечественников на этих землях начнется работа судов, отметил глава ведомства.

"В настоящее время принимаются необходимые меры по установлению размера ущерба, нанесенного в результате оккупации органам юстиции и судебным органам, а также по восстановлению их работы", - отметил Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)