На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы региональные суды - министр

Политика 28 апреля 2021 10:22 (UTC+04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы региональные суды - министр

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы региональные апелляционные, специализированные коммерческие, административные, военные суды, суды по тяжким преступлениям.

Об этом сказал министр юстиции Фикрет Мамедов, сообщает в среду Trend.

Территории Азербайджана освобождены от оккупации, и после восстановления необходимой инфраструктуры и возвращения соотечественников на этих землях начнется работа судов, отметил глава ведомства.

"В настоящее время принимаются необходимые меры по установлению размера ущерба, нанесенного в результате оккупации органам юстиции и судебным органам, а также по восстановлению их работы", - отметил Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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