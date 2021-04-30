БАКУ /Trend/ - Создано Общественное объединение «Возвращение в Карабах».

Об этом говорится в обращении Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОО.

В обращении говорится, что в новой реальности, сложившейся после 44-дневной Отечественной войны, понятия «азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона» и «армянская община Нагорно-Карабахского региона» утратили свою актуальность и общественное значение.

"Учитывая это, Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана», проведя сегодня собрание, приняло решение о роспуске организации. Мы и впредь будем направлять свою деятельность на успешное завершение Большого возвращения на исторические и исконные земли Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, и возрождение Карабаха», - говорится в обращении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)