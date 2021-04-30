Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ – глава МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщает в пятницу Trend.

"Считаю, что взаимное сотрудничество может внести вклад как в региональный, так и глобальный мир", - сказал он.

Байрамов отметил, что с литовским коллегой был проведен обмен мнениями о новых реалиях, сложившихся после 44-дневной Отечественной войны: «В ходе встречи было отмечено, что благодаря подписанию трехсторонней декларации достигнуты положительные результаты по ряду направлений, но остаются некоторые серьезные вопросы, беспокоящие азербайджанскую сторону, которые я довел до внимания литовского коллеги. Одним из этих вопросов являются несправедливые утверждения армянской стороны о наличии «военнопленных» в Азербайджане. Еще раз хотелось бы довести до внимания, что лица, которые были незаконно отправлены на территорию страны после соглашения от 10 ноября, были обезврежены во время операции, проведенной органами безопасности Азербайджана, а 62 человека - задержаны. В их отношении продолжаются следственные меры, и их действиям будет дана оценка в соответствии с азербайджанским законодательством».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)