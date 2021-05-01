Глава МИД Турции соболезнует в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова, сообщает в субботу Trend.

"Глубоко огорчен известием о кончине министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова. Пусть Всевышний упокоит его душу. Выражаю соболезнования его семье и всем азербайджанским братьям", - написал Чавушоглу в Twitter.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)