В Армении ненависть к азербайджанцам передается из поколения в поколение - депутат

БАКУ /Trend/ - В Армении ненависть к азербайджанцам передается из поколения в поколение.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Шабнам Гасанова.

По ее словам, в отчете омбудсмена Азербайджана о преступлениях, совершенных армянами на почве ненависти к азербайджанцам, приводятся соответствующие факты и доказательства.

Депутат отметила, что армяне всегда испытывали чувство неприязни к азербайджанцам, проводили политику геноцида и этнической чистки против азербайджанского народа, оказывали психологическое давление и совершали вооруженные нападения.

По ее словам, чтобы предотвратить укрепление связей азербайджанских тюрков с Османской империей исконные азербайджанские земли целенаправленно заселялись армянами, что доказывают исторические факты.

"Таким образом, Армения и армяне, поддерживаемые своими покровителями из-за рубежа, были просто инструментом в их руках. В результате этой политики были оккупированы 20 процентов азербайджанских территорий и нарушены фундаментальные права более одного миллиона наших соотечественников. Нападения на азербайджанцев, атаки на административные здания, исторические дома, мечети свидетельствуют о том, что ненависть армян к азербайджанцам, передаваемая в Армении из поколения в поколение, достигла уровня вражды. Армяне настолько сфальсифицировали историю, что выдвигают территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к другим странам региона. Ненависть сопровождает выступления первых лиц Армении", - сказала Гасанова.

Депутат отметила, что ООН, Совет Европы, другие авторитетные международные организации и структуры приняли резолюции о прекращении оккупации, однако Армения не только не выполнила их, но и не соблюдает нормы и принципы международного права.

"При поддержке зарубежных покровителей политическое руководство, экстремистские группы в Армении на протяжении многих лет проводили антиазербайджанскую политику как на национальном, так и международном уровне. Правительство Армении покровительствует антиазербайджанской кампании, и чиновники высокого ранга, политики, выступая перед народом, не стесняются озвучивать мысли, сеющие ненависть. Неприязнь к азербайджанцам, тюркам прививается в Армении не только малолетним детям. Ненавистью к азербайджанцам пропитаны публикации армян в СМИ и соцсетях", - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)