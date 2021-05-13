Армяне за время оккупации земель Азербайджана уничтожили 64 мечети - шейхульислам
БАКУ /Trend/ - Армяне за время оккупации азербайджанских земель уничтожили на них 64 мечети, совершив вандализм не только против народа, но и в отношении религиозных памятников.
Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в четверг Trend.
Он также сообщил, что армяне во время оккупации азербайджанских земель превратили мечети в хлев.
"Как заявил глава Азербайджанского государства, мечети на всех освобожденных территориях будут восстановлены", - сказал Пашазаде.
По его словам, армяне, используя религиозный фактор, пытаются получить помощь от других стран, поэтому необходимо продолжить борьбу с армянскими фальсификациями.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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