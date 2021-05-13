При организации ОО "Альянс" состоялось мероприятие, посвященное 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана «Альянс» в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось мероприятие, посвященное 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии приняли участие группа членов Объединения и депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев, Нигяр Арпадараи, Рауф Алиев.

В начале мероприятия участники ознакомились в Культурном центре с фотовыставкой, отражающей жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем председатель ОО «Альянс», 86-летний ветеран разведки полковник Шамиль Сулейманов, выступив со вступительной речью, поделился воспоминаниями об общенациональном лидере. Он особо коснулся заслуг великого лидера Гейдара Алиева в формировании национальных кадров в органах безопасности. Шамиль Сулейманов отметил, что вклад, внесенный великим лидером, до сих пор приносит свои плоды, служа интересам независимого Азербайджана.

В ходе мероприятия депутаты Нигяр Арпадараи, Рауф Алиев и Арзу Нагиев были награждены юбилейной медалью "Мехди Гусейнзаде". Они были удостоены этой медали за активную и плодотворную общественно-политическую деятельность, защиту государственности и интересов страны во всех сферах, а также пропаганду патриотизма и национальных ценностей.