Президент Ильхам Алиев: У удинского народа большое историческое наследие

БАКУ/Trend/ - У удинского народа большое историческое наследие.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время посещения Албанской церкви Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района.

«Теперь вы совершаете богослужение как на территории Габалинского района, так и одновременно на освобожденных землях - и в Худавенге, и в Агоглане. Там есть и другие храмы, принадлежащие удинскому народу. Большая их часть находится в разрушенном или полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их. Вы будете посещать и те церкви. Вы несколько раз были в Худавенге.

Недавно представители удинского народа выступали на фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше, и там был и ваш представитель. Это еще раз показывает, что все народы в Азербайджане живут как одна семья. В первый день организованного в Шуше после долгого перерыва фестиваля «Харыбюльбюль» на сцену вышли представители народов, проживающих в Азербайджане, и продемонстрировали свою культуру. Одновременно мы все демонстрируем наше единство. Реставрация этой церкви также олицетворяет наше единство»,- сказал глава государства.