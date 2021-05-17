Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Франции

БАКУ /Trend/ - По инициативе французской стороны 16 мая состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана, министры обсудили вопросы, связанные с недавней напряженностью на азербайджано-армянской границе.

Джейхун Байрамов отметил, что по прошествии длительного времени были приняты меры по укреплению границы с Арменией. Он проинформировал собеседника о размещении азербайджанских пограничных войск на позициях, относящихся к Азербайджану, о конструктивном подходе, продемонстрированном Азербайджаном для разрешения разногласий и напряженности между сторонами, а также о том, что руководство Госпогранслужбы было немедленно отправлено в регион для проведения переговоров с другой стороной.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул недопустимость преувеличения и политизации пограничной напряженности и важность решения таких вопросов путем переговоров.

Министры также обменялись мнениями по вопросам в связи с постконфликтным периодом.

(Редактор: Надир Насиров)