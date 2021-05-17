Завидующие успехам Азербайджана силы пытаются испортить наши отношения с дружественными странами – депутат

БАКУ /Trend/ - Определенные круги, завидующие успехам Азербайджана, пытаются испортить наши отношения с дружественными странами.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вюгар Искендеров. По его словам, насколько блестящая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и проведенный несколько дней назад в Шуше музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» порадовали нас, настолько и огорчили наших врагов. Озвучивание Арменией и ее зарубежными покровителями, которые не могут переварить успехи Азербайджана, необоснованных претензий является следствием их обеспокоенности.

Депутат подчеркнул, что эти силы пытаются использовать против Азербайджана даже незначительный эпизод, чтобы испортить его отношения с дружественными странами.

«Последний инцидент в Грузии стоит рассматривать именно в данном контексте. Как известно, эпизод носил чисто бытовой характер, то есть вопреки утверждениям определенных предвзято настроенных сил здесь и речи быть не может об этнической составляющей. Однако, как я уже сказал, определенные круги, обеспокоенные успехами нашей страны, а также высоким уровнем азербайджано-грузинского сотрудничества, пытаются рассматривать инцидент через призму "этнического фактора". Эти попытки бессмысленны и обречены на провал», – добавил Вюгар Искендеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)