И арабы, и евреи заинтересованы в безопасном и процветающем регионе для будущих поколений - председатель ассоциации

БАКУ /Trend/ - И арабы, и евреи заинтересованы в безопасном и процветающем регионе для будущих поколений.

Об этом сказал в среду Trend председатель азербайджанского отделения Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз" Вахид Байрамов.

Он отметил, что палестино-израильский конфликт длится много лет, унес жизни тысяч людей и, к сожалению, до сих пор не урегулирован.

"Несмотря на то, что такие страны, как Израиль, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, время от времени предпринимали шаги для его разрешения, он длится по сей день. С сожалением должен сказать, что некоторые силы пытаются представить этот конфликт как религиозный, что совершенно неправильно и неприемлемо.

Израиль поддерживает дипломатические отношения с мусульманскими странами, в частности с Азербайджаном, Египтом, Иорданией, Катаром и ОАЭ. Это еще раз свидетельствует о том, что этот конфликт не имеет религиозной подоплеки", - сказал Байрамов.

Глава отделения подчеркнул, что Международная ассоциация Израиль-Азербайджан решительно осуждает экстремизм, религиозный радикализм и терроризм, в результате которых гибнут мирные жители как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира. Их гибели не может быть оправдания. Экстремизм и религиозный радикализм не только не являются решением проблемы, но и сами представляют собой проблему, отметил он.

"Считаю, что и арабы, и евреи заинтересованы в стабильном и процветающем регионе для будущих поколений. Что касается азербайджано-израильских отношений, то, конечно, как я уже сказал, эти отношения очень крепкие и имеют стратегический характер.

Азербайджан - вторая родина для евреев, и они всегда жили здесь в мире и спокойствии", - сказал Байрамов.

По его словам. "АзИз" будет и впредь делать все возможное для дальнейшего развития отношений между двумя странами, а также для информирования израильской и в целом мировой общественности о реалиях Азербайджана.

"Кроме того, "АзИз" выражает признательность Израилю за поддержку справедливого дела Азербайджана во время 44-дневной войны", - сказал Байрамов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)