Армяне должны показать, что готовы к сосуществованию по новым правилам - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Армяне должны отказаться от своей реваншистской и радикальной позиции, продемонстрировать, что готовы к сосуществованию по новым правилам.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

В ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" Президент Ильхам Алиев сделал ряд важнейших сообщений. По сути, эта конференция стала презентацией на глобальном уровне новой реальности, созданной Азербайджаном в регионе, сказал депутат.

Он отметил, что необходимо учесть, что при создании Международного центра Низами Гянджеви девять лет назад в качестве его основных задач были определены продвижение азербайджанских реалий, культуры, национальных мультикультуральных ценностей, мира и справедливости, а также информирование мирового сообщества о реалиях Карабаха.

"Вызывает гордость тот факт, что сегодня на заседании Международного центра Низами Гянджеви мы уже говорим о том, что наши земли освобождены от оккупации, выполнении требований в рамках правосудия и международного права, а также о перспективах регионального развития и интеграции на следующем этапе. В данном контексте мы можем сгруппировать послания Президента Азербайджана миру и странам региона по трем важным направлениям.

Первое направление: конфликт остался позади, и теперь необходимо смотреть в будущее, второе: формирование нового подхода к отношениям в соответствии с новой реальностью. Третье направление: нужно быть готовым к общему будущему. Обозначив позицию Азербайджана по всем этим направлениям, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна готова к сосуществованию с Арменией. Эту позицию следует рассматривать как цель, направленную на открытие новых перспектив для развития и интеграции региона.

Однако ясно одно, что для достижения этих целей, прежде всего, должны быть выполнены все требования трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Армяне должны отказаться от своей реваншистской и радикальной позиции, показать, что готовы к сосуществованию по новым правилам.

Армяне до сих пор отказываются передать Азербайджану карты заминированных территорий, что фактически равносильно совершению новых военных преступлений. При этом возобновление регионального сотрудничества и открытие коммуникаций - важное условие новой реальности. Это важно не только для региона, но и в глобальном контексте. Таким образом, посредством этой конференции Азербайджан еще раз обратил внимание важных участников системы глобальных отношений на новую реальность, новые условия, созданные этой реальностью, и ее взаимовыгодные перспективы", - сказал Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)