Минобразования Азербайджана и British Council подписали годовой план действий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Министерством образования Азербайджана и представительством British Council в нашей стране подписан годовой план действий.

Как сообщает в пятницу Trend, министр образования Эмин Амруллаев встретился с делегацией во главе с министром экспорта Великобритании Грэхэмом Стюартом.

Сообщая о встрече, министр отметил, что Азербайджан и Великобритания обменялись мнениями о сотрудничестве в области образования. Также был подписан годовой план действий между Министерством образования и представительством British Council в нашей стране.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)