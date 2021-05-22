Разрушения в Агдаме свидетельствуют о преступлениях против человечности - Caspian Policy Center

БАКУ /Trend/ - Очень грустно видеть в Агдаме подобные разрушения. Они свидетельствуют о преступлениях против человечности.

Как сообщает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Агдаме директор американского Caspian Policy Center ("Центр Каспийской политики") Эфган Нифти.

"Наша главная цель - ознакомиться с ситуацией в регионе после войны, увидеть все своими глазами и по возвращении проинформировать наших партнеров о сложившейся ситуации", - сказал Нифти.

Он подчеркнул, что эти земли уже освобождены от оккупации, и территориальная целостность Азербайджана восстановлена.

"Восстановление этих территорий займет определенное время. Мы сторонники установления мира между Азербайджаном и Арменией", - сказал Нифти.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)