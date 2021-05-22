Президент Ильхам Алиев заявил всему миру о том, каким может быть будущее развитие региона - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил всему миру о том, каким может быть будущее развитие региона.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

"44-дневная война убедительно доказала, что Азербайджан превосходит Армению во всех областях. Национальное единство и солидарность в нашей стране, а также великая Победа, одержанная нашей армией под руководством Верховного главнокомандующего, навсегда вошли в историю. Другими словами, Отечественная война Азербайджана еще столетия будет в центре внимания исследователей истории Кавказа. Несомненно, в этом контексте одним из привлекающих внимание моментов будет деятельность Президента Азербайджана как во время, так и после Отечественной войны", - сказал он.

Депутат отметил, что интервью главы государства 26 ведущим СМИ (18 телеканалов, 5 агентств и 3 газеты) во время Отечественной войны, а также отдельные выступления и заявления сыграли важную роль в разоблачении оккупационной политики Армении, доведении до сведения международной общественности реалий борьбы Азербайджана за восстановление справедливости.

"Президент Ильхам Алиев продолжает эту деятельность и в послевоенный период. Глава государства в феврале этого года на пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ ответил в течение четырех часов почти на 50 вопросов 35 СМИ. 11 апреля Президент Ильхам Алиев принял участие в международной конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Университете АDА и ответил на вопросы представителей ведущих мозговых центров из 15 стран мира, а 20 мая принял участие в обсуждениях Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", подробно ответив на множество вопросов. Мы стали очевидцами новой информационной стратегии Президента Азербайджана", - сказал Искендеров.

Он подчеркнул высокую оценку политическими экспертами всего мира открытости главы азербайджанского государства к дискуссиям и дебатам по самым сложным вопросам: "Подобно тому, как Азербайджан совершил революцию в мировой истории военного дела, он представляет новую стратегию на глобальном уровне своей новой информационной политикой. Интерес мировых СМИ и политических кругов к аргументированным выступлениям Президента Азербайджана, его участию в дискуссиях и высказанным им взглядам дают основание говорить о том, что новая информационная стратегия предоставляет возможность более эффективно доводить до международного сообщества позицию Азербайджана и соответствующие месседжи о важных событиях в стране, регионе и мире".

Депутат добавил, что выступление главы государства в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" следует расценивать как очередной успех в контексте новой информационной политики.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)