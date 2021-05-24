TURKİC.World внесет важный вклад в развитие тюркоязычных медиа - азербайджанский депутат
БАКУ /Trend/ - Цифровой проект TURKİC.World внесет важный вклад в развитие тюркоязычных медиа.
Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу на презентации цифрового проекта TURKİC.World ("Тюркский мир"), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend совместно с турецкой Albayrak Media Group, сообщает в понедельник Trend.
По его мнению, объединение медиа тюркского мира на этой единой платформе открывает перед ними новые возможности.
"Проект, на презентации которого мы сегодня присутствуем, является важным событием в сфере медиа тюркского мира. Создается единая тюркская медиаплатформа, которую мы ждали годами. Это историческое событие", - отметил Бабаоглу.
Депутат подчеркнул, что во время 44-дневной Отечественной войны турецкие медиа сыграли важную роль в информировании мирового сообщества о реалиях Азербайджана.
"Медиа всегда играли важную роль. Созданная сегодня новая медиаплатформа внесет важный вклад в развитие тюркоязычных СМИ", - сказал Бабаоглу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)