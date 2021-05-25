Инженерные войска минобороны Азербайджана очистили от мин более 6 200 га на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Инженерные войска ВС Азербайджана активно участвуют в разминировании территорий и в обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сказал начальник Управления Инженерных войск министерства обороны, генерал-майор Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, до настоящего времени Инженерные войска минобороны очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 6 200 гектаров на освобожденных территориях.

"Процесс разминирования продолжается. В нем участвуют личный состав, специально обученные служебные собаки, механические средства разминирования. Поддерживается тесный контакт с другими организациями, участвующими в работах по разминированию», - сказал Керимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)