После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне наши совершенные двусторонние отношения еще более укрепились - Премьер-министр Пакистана

БАКУ/Trend/- Пакистан высоко оценивает стратегические связи с Азербайджаном. После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне наши совершенные двусторонние отношения еще более укрепились. В трудные моменты Пакистан всегда находился рядом с братским Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном письме Премьер-министра Пакистана Имрана Хана

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Республики.

«Уверен, что в ближайшие дни наше двустороннее сотрудничество во многих областях еще более углубится на благо двух народов. Мы готовы принять участие в реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана»,- сказал он.