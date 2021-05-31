Новые кадры восстановительных работ в Шуше (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городе Шуша продолжаются работы по восстановлению мавзолея Моллы Панаха Вагифа, сообщает в понедельник Trend.

Их планируется завершить в июне.

Группа экспертов под руководством Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой разработала проект по восстановлению мавзолея.

При восстановлении, в процессе которого применяются современные технологии, будет сохранен его первоначальный вид.

Мавзолей был построен в 1982 году над могилой гениального поэта на территории вблизи Джыдыр дюзю.

После того как Армения в 1992 году оккупировала Шушу, мавзолей был полностью разрушен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)