Пашинян остался верен своему политическому амплуа и манипуляционному поведению - азербайджанский политобозреватель

БАКУ /Trend/ - Для премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже стали обычным делом претензии в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и России. Он при любом удобном случае указывает на Россию, которая является гарантом государственности Армении, как на причину всех своих проблем. Армянский премьер, который пришел к власти на волне антироссийских протестов, остался верен своему политическому амплуа и манипуляционному поседению. Он следует переданным ему инструкциям в соответствующей текущим реалиям форме.

Об этом сказал во вторник Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, придя к власти, Пашинян попытался продемонстрировать, что заинтересован в урегулировании "нагорно-карабахской проблемы", посылая некие позитивные сигналы, просил время, чтобы продвинуть процесс.

"Пашинян умолял Азербайджан и Россию дать ему время, необходимое для сохранения своего присутствия на политической арене. Естественно, через некоторое время намерения нынешнего и.о. армянского премьера начали проявляться в его раздражающем поведении. В результате "усилий" Пашиняна намерение России урегулировать "конфликт" мирным путем закончилось провалом.

В действительности Пашинян действует в интересах кругов, которые привели его к власти, пытаясь создать противоречия внутри ОДКБ, чтобы нанести ущерб репутации России в организации. Недавнее заявление бывшего начальника генштаба Армении Хачатряна по поводу ракет "Искандер" и его подтверждение многими источниками доказывают, что Пашинян действовал по тому же сценарию и во время войны.

По словам Хачатряна, Пашинян применил оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", не проинформировав об этом Россию. Поэтому из 10 выпущенных ракет в цель попала только одна. Следует отметить, что озвученная Пашиняном ложь по поводу использования ракет "Искандер" также может быть нацелена на попытку скрыть этот факт. Пашинян пытался любой ценой посеять раздор между Азербайджаном и Россией, привлечь к этому внешние силы. Это становится ясно после многочисленных манипуляционных заявлений Никола Пашиняна и его окружения о "международных миротворцах", - сказал Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)