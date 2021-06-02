Предвыборная напряженность в Армении: население не верит ни одной политической силе - мнение

БАКУ /Trend/ - Провокации, совершаемые армянскими военными на границе с Азербайджаном оказывают серьезное влияние на формирование предвыборного общественного мнения в Армении. Итоги недавно проведенного в Армении социологического опроса показали, что 32 процента респондентов считают обеспечение безопасности самым актуальным вопросом. И только 13 процентов опрошенных заявили о важности экономической стабильности. И это при том, что результаты соцопросов двухмесячной давности были прямо противоположными.

Об этом сказал в среду Trend политолог Джейхун Ахмедли.

По его мнению, резкое изменение общественного мнения непосредственно связано с инцидентами на границе.

«Видимо, постыдная ситуация, в которую попали совершившие провокацию армянские военнослужащие, а также то, что Азербайджан не уступит и пяди своей земли при делимитации границ, нанесет удар по предвыборному рейтингу Пашиняна. Так что сложившаяся ситуация выгодна Кочаряну и может создать условия для получения им большего количества голосов на предстоящих выборах. В целом ход событий показывает, что по итогам выборов блоки Пашиняна и Кочаряна разделят первое и второе места. Предполагается, что блок Пашиняна наберет около 30 процентов голосов, однако не сумеет удержаться у власти с таким показателем. Если дело не дойдет до второго тура выборов, то Пашинян будет вынужден разделить власть с Кочаряном, то есть согласиться на коалиционное правительство, потому что другой альтернативной политической силы нет», - сказал Ахмедли.

По словам политолога, итоги соцопросов свидетельствуют о том, что в армянском обществе усиливается политическая поляризация.

«На одном полюсе находится Пашинян, на другом - Кочарян. В реальности коалиционное правительство Пашиняна - Кочаряна не сможет быть устойчивым и долго оставаться у власти. Таким образом, в случае реализации этого сценария в Армении неизбежен серьезный кризис власти, поэтому не исключено проведение второго тура выборов по инициативе Пашиняна. Сегодня армянский народ должен будет выбрать меньшее из двух зол. Ни Пашинян, пришедший к власти с лозунгами о демократии и правах человека, ни Кочарян, который до этого управлял Арменией криминальными методами, не могут обещать народу спасения, и армяне это понимают. Поэтому во всех опросах большинство респондентов в Армении заявляют, что не верят ни одной политической силе, либо еще не решили, за кого будут голосовать на предстоящих выборах», - сказал Ахмедли.

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)