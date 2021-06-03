Газета Azernews о необходимости мирного договора между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - В статье, опубликованной третьего июня в газете Azernews, говорится о необходимости подписания мирного договора после войны между Арменией и Азербайджаном, сообщает в четверг Trend.

В материале отмечается, что последние провокации, совершаемые Арменией на границе с Азербайджаном, который является сторонником делимитации госграницы путем переговоров в соответствии с международным правом, делают необходимым подписание этого документа.

В статье приводятся высказывания Президента Ильхама Алиева о необходимости мирного соглашения с Арменией.

"Для того, чтобы положить конец войне, минимизировать или устранить риск любого потенциального вооруженного противостояния, нам необходимы мирное соглашение с Арменией, делимитация границ", - цитирует Azernews главу государства.

Также в статье подчеркивается, что в этой сфере официальный Баку выражает надежду на поддержку международных организаций и государств, потому что направленность всех сил на подписание мирного договора между сторонами является основным условием с точки зрения будущего региона.

Кроме того, в материале говорится о вкладе, который может внести мирный договор в развитие Азербайджана и Армении, региона Южного Кавказа и соседних стран.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)