Президент Турции принял делегацию правящей партии Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) во главе с заместителем председателя ПЕА Таиром Будаговым, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Отметим, что делегация ПЕА находится с визитом в Турции. В ее составе председатель Ревизионной комиссии ПЕА, депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, член правления ПЕА, депутат Хикмет Бабаоглу, депутат Рамиль Гасан и председатель Объединения молодежи ПЕА Бахтияр Исламов.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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