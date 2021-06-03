Президент Турции принял делегацию правящей партии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) во главе с заместителем председателя ПЕА Таиром Будаговым, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что делегация ПЕА находится с визитом в Турции. В ее составе председатель Ревизионной комиссии ПЕА, депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, член правления ПЕА, депутат Хикмет Бабаоглу, депутат Рамиль Гасан и председатель Объединения молодежи ПЕА Бахтияр Исламов.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)