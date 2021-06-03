В Баку проходит 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжает свою работу 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны, сначала гости ознакомились с фотовыставкой «Азербайджан не одинок», организованной в лектории Гейдара Алиева Учебно-тренировочного центра Вооруженных сил.

Большой интерес участников мероприятия вызвали фотографии и видеоролик «Голос Карабаха», отражающие историческое братство азербайджанского и турецкого народов, а также сотрудничество армий двух стран. Гостям были преподнесены в дар изданные министерством обороны книги «Торжество азербайджано-турецкого братства» и «Шехиды Отечественной войны».

На заседании, проходящем в расширенном составе - с участием делегаций, были заслушаны вступительные речи сопредседателей и состоялись брифинги о состоянии региональной среды безопасности.

Затем заседание было продолжено во вспомогательных рабочих группах.

В ходе заседания, которое продлится до четвертого июня, будут обсуждены нынешнее состояние двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассмотрены перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.

Отметим, что с азербайджанской стороны сопредседателем заседания является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой – второй начальник Генштаба корпусный генерал Сельчук Байрактароглу.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)