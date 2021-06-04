МИД Азербайджана призвал мировое сообщество не закрывать глаза на целенаправленную установку мин Арменией (версия 3)

(изменен заголовок, первая версия в 16:26)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил информацию о лицах, подорвавшихся сегодня на мине в Кельбаджаре, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Как говорится в сообщении, по информации Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана сегодня утром в селе Сусузлуг Кельбаджарского района на противотанковой мине подорвалась съемочная группа, в результате чего скончались два ее члена – оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов и корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства Магеррам Ибрагимов, а также представитель районной исполнительной власти Ариф Алиев, четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

«Азербайджанская сторона постоянно поднимает в международной плоскости вопрос о том, что Армения целенаправленно и широкомасштабно минирует территории Азербайджана, грубо нарушая международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию 1949 года. Произошедшее в Кельбаджаре еще раз показывает, что мины на этих территориях целенаправленно были установлены Арменией во время вынужденного отступления после контрнаступления Вооруженных сил Азербайджана. Цель состоит в том, чтобы нанести как можно больший ущерб Азербайджану и создать дополнительные барьеры для гражданского населения, которое вернется в свои дома.

Напомним, что некоторое время назад была задержана группа военнослужащих ВС Армении, которая, проникнув на территорию Азербайджана в Кяльбаджарском направлении, пыталась совершить диверсию, заминировав дороги. Это еще раз показывает, что армянская сторона продолжает создавать серьезную угрозу жизни и безопасности военнослужащих и мирных граждан и стремится к эскалации напряженности в регионе. Такое поведение Армении является самым большим препятствием миру, безопасности и сотрудничеству в регионе. Вся ответственность за то, что мирные граждане Азербайджана погибают, подорвавшись на минах при выполнении своего служебного долга, лежит на Армении. Обращаясь к международной общественности, МИД Азербайджана призывает ее не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих обязательств, в том числе на целенаправленную установку мин, и потребовать от Армении выполнения своих обязательств в рамках международного права. Азербайджан примет все необходимые меры для обеспечения мира и безопасности», – говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)