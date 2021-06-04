Посольство Турции выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов в Кельбаджаре

БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре.

Как сообщает Trend, в соболезновании говорится:

«Просим у Аллаха упокоения душ погибших сегодня в результате подрыва на мине в Кельбаджаре оператора AзТв Сираджа Абышова, корреспондента АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и представителя села Сусузлуг Арифа Алиева, их семьям и медиа Азербайджана выражаем соболезнования, а раненым желаем скорейшего выздоровления».

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Надир Насиров)