Освобождение убийцы 19-летнего азербайджанца свидетельствует о серьезных проблемах в российской правовой системе

БАКУ /Trend/ - Инспектор дорожной полиции России освобожден без всяких на то причин после убийства 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева под Новосибирском. Таким образом, люди, которые были потрясены жестокостью российской полиции несколько дней назад, на этот раз стали свидетелями краха российской правовой системы, которая достигла дна правового нигилизма, расовой и национальной дискриминации. Также они стали свидетелями того, что в основе принятых решений лежит не верховенство закона, а дискриминация по расовому и национальному признаку. Поэтому этот факт не вызвал у них удивления.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, это не первый противоправный акт против азербайджанцев в России со стороны правоохранительных органов и судов.

"Мы также видели отвратительное поведение десятков полицейских, которые шли на безоружного азербайджанца, как будто пытались нейтрализовать группу террористов, вооруженных до зубов. И после всего этого они не постеснялись говорить об "офицерской чести"...

В убийстве Абдуллаева присутствовали мотивы гнева и агрессии. Это невозможно не заметить. Обычно российская телевизионная пропаганда неделями обсуждает убийство чернокожего американца полицией США. Но они и слова не сказали о жестоком и более бесчестном поведении российской полиции. Принимаемые в России решения на почве расизма в первую очередь представляют собой очень серьезную угрозу для ее собственной безопасности. Россия - многонациональное государство, федерация, и отказ от закона в пользу расистского, ультранационалистического мышления может привести к достаточно тяжелым проблемам, которые невозможно будет урегулировать на протяжении десятилетий", - сказал эксперт.

Помимо освобождения полицейского - убийцы, на фоне этого преступления есть и другие моменты, вызывающие беспокойство, считает он.

"Например, открытая поддержка полицейского - убийцы и требование освободить преступника такими лицами, как сотрудница Russia Today, член Общественной палаты РФ и кандидат в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Мария Бутина, демонстрирует, что в такой многонациональной, многоконфессиональной стране, как Россия, на первый план выходят расистские суждения и амбиции говорить от имени русского народа. Это же означает создание благоприятных условий для возрождения "великорусского шовинизма", принесшего России большие бедствия в 1990-е годы. Представление таких людей, как Мария Бутина, в российском парламенте - величайший пример неуважения к законодательной власти, парламентаризму. Это пример еще более отвратительный, чем Константин Затулин...

Также отмечу, что зверски убитый полицией Векил Абдуллаев является гражданином Грузии. Однако мы не видим протеста официального Тбилиси по поводу убийства. Правительство Грузии, которое подает ходатайство в международные организации по поводу самого обычного инцидента, правозащитники этой страны на этот раз игнорируют происходящее. Интересно, можно ли объяснить равнодушие официального Тбилиси тем, что Векил Абдуллаев является азербайджанцем? Поднимет ли Грузия этот вопрос перед международными организациями? К сожалению, этот вопрос все еще остается открытым", - сказал Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)