Хикмет Гаджиев напомнил мировому сообществу о резолюции Совбеза ООН за №1738 на фоне трагедии в Кельбаджаре

БАКУ /Trend/ - Резолюция Совета Безопасности ООН за №1738, принятая в 2006 году, предусматривает признание журналистов, работающих в зонах конфликтов, гражданскими лицами.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

"Резолюция Совбеза ООН за №1738 - "Журналисты, работники средств массовой информации и связанный с ними персонал, находящиеся в опасных профессиональных командировках в районах вооруженного конфликта, рассматриваются как гражданские лица и пользуются защитой в качестве таковых", - говорится в публикации.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)