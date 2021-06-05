Гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре - трагедия в истории европейской прессы - Питер Тейс
БАКУ /Trend/ - Многие мирные жители Азербайджана погибли в результате подрыва на минах, установленных армянскими фашистскими силами на территории Азербайджана.
Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.
"Фашистские армянские вооруженные силы являются главным источником зла и человеческих потерь в Европе в наше время. Гибель Сираджа Абышова (оператор телеканала AzTV) и Магеррама Ибрагимова (журналист агентства АЗЕРТАДЖ) - трагическая новость в истории европейской прессы", - сказал Тейс.
По его словам, ужасно видеть, что два выдающихся журналиста погибли при трагических обстоятельствах, а французские и другие европейские бюрократы ведут себя так, как будто ничего не произошло.
"Сегодня это трагическая новость для всего мирового сообщества журналистов и репортеров - знать, что террористические режимы, подобные Армении, продолжают убивать ни в чем не повинных гражданских лиц, и что еще хуже, Ереван отказывается делиться картами, на которых указано точное местоположение мин, установленных на суверенной территории Азербайджана", - сказал он.
"Для всех нас крайне важно продолжить осуждать чудовищные преступления, которые совершили и продолжают совершать армянские автократы и военные головорезы против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Они не предоставляют карты минных полей, которые могли бы помочь спасти много жизней", - отметил Тейс.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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