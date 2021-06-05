Призываю своих коллег во всем мире срочно оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей - Арье Гут

БАКУ /Trend/ - Призываю своих коллег в Израиле и во всем мире незамедлительно оказать давление на Армению, которая обязана предоставить карты минных полей.

Об этом сказал в субботу Trend глава израильского представительства Бакинского центра мультикультурализма, известный эксперт в области международных отношений Арье Гут.

«Вчера я получил тяжелое, шокирующее известие о гибели моих коллег Сираджа Абышова, оператора Азербайджанского телевидения, и Магеррама Ибрагимова, сотрудника АЗЕРТАДЖ, в результате подрыва на мине при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Это ужасное событие может случиться с любым журналистом, который посещает освобожденные от армянской оккупации азербайджанские земли.

Более 120 граждан Азербайджана погибли или получили ранения в результате подрыва на установленных Арменией минах», - сказал Арье Гут.

Несмотря на обезвреживание более 35 тысяч мин на освобожденных территориях Азербайджана на площади около 100 миллионов квадратных метров, число жертв мин продолжает расти. Невзирая на неоднократные призывы предоставить карты заминированных территорий, Армения намеренно отказывается передавать эту информацию, отметил эксперт.

«Ровно месяц назад я сопровождал журналиста ведущей израильской газеты Israel HaYom на освобожденных территориях Азербайджана - в Агдаме, Физули, Зангилане и Джебраиле.

Сразу после прибытия туда создалось впечатление, что на этих землях свирепствовала страшная чума. В освобожденных районах почти не осталось уцелевших домов, детских садов, школ, библиотек и музеев. Армянские оккупанты разрушили и уничтожили такие города, как Агдам, Физули, Джебраил и Зангилан. Все годы оккупации они занимались грабежами и вандализмом.

Другой темой была проблема мин. Когда мы посетили эти места, нам сказали, что мины здесь установлены на каждом шагу. Агдам, Физули, Джебраил и Зангилан в результате армянской оккупации превратились в города-призраки. Масштабы разрушений в освобожденных районах, установленные повсюду мины, жестокость, фашизм и вандализм армян ужасают. На освобожденных территориях наглядно видны последствия армянского вандализма и ненависти», - сказал эксперт.

Как израильский политический эксперт, представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле и исполнительный директор «Азербайджанского дома в Израиле» призываю своих коллег во всем мире незамедлительно оказать давление на Армению, которая обязана предоставить карты минных полей, подчеркнул Арье Гут.

По его словам, установленные Арменией мины на протяжении 28 лет наносят ущерб Азербайджану, а попытки армян совершить диверсии на азербайджанской территории представляют серьезную угрозу для жизней мирных жителей.

Отказ Армении предоставить карты минных полей может поставить под угрозу жизни многих людей, в том числе журналистов, считает эксперт.

«Но в сегодняшнем формате международных отношений, к сожалению, мировое сообщество молчит, проявляя полное безразличие к происходящему. Сколько еще ни в чем не повинных мирных жителей Азербайджана должно погибнуть, чтобы это отношение изменилось? В чем виноваты эти люди? Вспомним, что преднамеренная резня мирного населения в городе Ходжалы 29 лет назад была направлена на массовое уничтожение мирных граждан только потому, что они были азербайджанцами. Этой беспрецедентной жестокости и вандализму армян против ни в чем не повинных детей, женщин и стариков, а также чудовищному минированию Арменией азербайджанских территорий нет никаких объяснений.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!!!», - сказал Арье Гут.