Армения, вопреки международному праву, отказывается предоставлять Азербайджану карты минных полей - французский сенатор

БАКУ /Trend/ - Армения, вопреки международному праву, отказывается предоставлять Азербайджану карты минных полей.

Об этом сказала Trend в субботу французский сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле.

По ее словам, в дополнение к вопросу разрушений существует также вопрос о разминировании деокупированных территорий.

“Я хотела бы знать, какие шаги министерство Европы и иностранных дел Франции намерено предпринять, чтобы Армения передала карты минных полей правительству Азербайджана. Ждем ответа от министерства”, - сказала она.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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