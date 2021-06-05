В вопросе передачи Ереваном карты минных полей необходимо задействовать потенциал ОДКБ – российский эксперт
БАКУ /Trend/ - Необходимо максимально задействовать потенциал ОДКБ, руководству именно этой организации Ереван представит карты минных полей.
Об этом сказал Trend в субботу российский политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин.
Эксперт отметил, что Карабах сегодня выступает точкой перегрузки отношений для всего Южного Кавказа.
По его словам, будет там мир - будет мир во всем регионе, снова начнут стрелять - начнётся масштабная война.
Бредихин подчеркивает, что, несомненно, люди должны возвращаться к мирной жизни, и для этого максимум усилий должен прикладывать не только Баку, но и Ереван.
Однако, по его словам, пока на освобожденных территориях сохраняется минная угроза, беженцы не смогут вернуться в родные дома, что не способствует налаживанию мирной жизни.
(Автор: Джани Бабаева)