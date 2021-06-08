Французская Lagazetteaz.fr опубликовала статью о военных преступлениях Армении в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Французская онлайн-газета lagazetteaz.fr опубликовала статью, в которой рассказывается о военных преступлениях, совершенных Арменией в Карабахе.

Как передает во вторник Trend, в статье подчеркивается, что после освобождения азербайджанской армией Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов в ноябре 2020 года официальный Баку начал подсчитывать ущерб, нанесенный почти 30-летней незаконной оккупацией его территорий Арменией, как с точки зрения человеческих ресурсов, так и в плане культурных и материальных ценностей.

Сообщается, что пора подвести итоги возможных военных преступлений, совершенных официальным Ереваном для того, чтобы любой ценой оставить у себя эти территории, которые он разрушал с 1991 года.

«Действительно, в контексте конфликта между Арменией и Азербайджаном с момента обретения двумя странами независимости международное право осудило официальный Ереван путем принятия в 1993 году четырех резолюций в ООН, которые требовали немедленно вывести оккупационные войска с территории Азербайджана и положить конец армянской агрессии. Но все это не дало результатов. После окончания конфликта Баку начал несколько судебных расследований по военным преступлениям, которые уже были доведены до сведения Международной федерации за права человека.

Оказывается, осенью прошлого года, во время Второй Карабахской войны, Армения использовала баллистические ракеты "Искандер-М". В ходе операций по разминированию, чрезвычайно опасных для солдат азербайджанской армии из-за отсутствия карт минных полей, поскольку Ереван отказывается их предоставить, были обнаружены обломки ракеты "Искандер-М". Использование Арменией этих ракет, что также признал премьер-министр Армении Никол Пашинян, вызывает множество вопросы об их приобретении. Эти ракеты российского производства имеют дальность действия до 500 километров и предназначены для использования только российскими войсками.

Во время Второй Карабахской войны Армения также обстреливала азербайджанское гражданское население другими типами баллистических ракет, что является явным нарушением всех норм и принципов международного гуманитарного права.

Ракеты SCUD В, выпущенные армянской стороной 11 и 17 октября 2020 года, поразили жилые районы Гянджи, в результате чего среди мирного населения было много жертв. Кроме того, были выпущены ракеты по Мингячевирской ГЭС и городу Шуша. Пострадало несколько мирных жителей. В ходе следствия азербайджанской стороной были обнаружены массовые захоронения, что является нарушением всех международных конвенций в связи с военными преступлениями.

В результате ракетных и артиллерийских обстрелов не менее 100 мирных жителей погибли, более 400 получили ранения. Один из генералов армянской армии Мовсес Акопян недавно, перед уходом в отставку, признал это.

Азербайджан намерен потребовать компенсацию за весь ущерб и привлечь Армению к ответственности за каждое совершенное военное преступление. Для торжества и соблюдения международного права важно доверять могущественным странам региона, но в то же время необходимо уточнить роль России в передаче вышеупомянутого оружия Армении. Несмотря на ратификацию Арменией в 2004 году Гаагского кодекса поведения, устанавливающего правовые рамки в связи с запретом использования баллистических ракет в конфликте, официальный Ереван не выполнил его», – говорится в статье.

Также в публикации сообщается, что после возвращения Карабаха Азербайджану после 27 лет оккупации настало время для полного восстановления международного права в регионе. Россия, при посредничестве которой удалось подписать соглашение о прекращении огня между двумя сторонами, играет здесь ключевую роль.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)