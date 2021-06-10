Исполнительный секретарь СНГ подчеркнул необходимость делимитации границ между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Сейчас нужно сделать все, чтобы перейти к мирному процессу и урегулировать остающиеся проблемы по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявил NEWS.ru на полях «Примаковских чтений» исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Важно вернуться к мирной жизни между двумя народами и двумя странами, отметил он.

По его словам, когда ситуация в Карабахе обострилась, страны СНГ на уровне руководителей государств и министров иностранных дел предпринимали усилия для того, чтобы побудить обе стороны к прекращению кровопролития, и это удалось сделать.

Лебедев высоко оценил уровень контроля за прекращением огня и роль России в этом процессе. Он подчеркнул, что сейчас политики стараются не допустить возобновления конфликтных ситуаций на границе.

Отметим, что провокации, совершаемые в последние дни Арменией на государственной границе с Азербайджаном, способствуют обострению ситуации в регионе.

Так, в частности, 27 мая, около 03:00, армянские диверсионные группы пересекли государственную границу Азербайджана и попытались осуществить минирование наших территорий и другие провокационные действия.

Две диверсионно - разведывательные группы пересекли госграницу Азербайджана в двух направлениях. Одна состояла из девяти, а другая – из 15 военных. Передвижение диверсионно - разведывательных групп было взято под контроль. Азербайджанская армия незамедлительно приняла оперативные меры против обеих групп, когда армянские военные минировали пути снабжения и другие дороги на территории Азербайджана.

В результате были разоружены и задержаны четверо армянских военных, в том числе один офицер, из первой диверсионно - разведывательной группы и двое военных из другой, всего шесть человек.

Географические координаты территории, на которой были задержаны армянские диверсанты - 40 градусов 9 минут 6 секунд северной широты и 45 градусов 58 минут 7 секунд восточной долготы (N 40°09′06″; E 45°58′07″). Остальные армянские военные спешно покинули территорию Азербайджана.

В ночь с 27 на 28 мая вооруженные силы Армении с нескольких направлений подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии у населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

В результате ранение получил азербайджанский военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу.

Ответным огнем подразделений Отдельной общевойсковой армии обстрел был подавлен.