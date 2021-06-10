Азербайджан и Пакистан обсудили вопрос проведения военных учений с участием различных родов войск

БАКУ /Trend/ - 10 июня заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился в Баку с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.

Стороны на встрече подчеркнули важность дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран, основывающихся на дружественных и братских связях.

Также были обсуждены основные направления двустороннего военного сотрудничества, в том числе вопросы проведения военных учений с привлечением различных видов войск, организации взаимных визитов военнослужащих для обмена опытом.

Глава военной делегации Пакистана выразил готовность своей страны принять участие в процессах разминирования и восстановления на освобожденных территориях Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)