Приговор гражданину Ливана, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана, будет объявлен 14 июня (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Приговор гражданину Ливана, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана, будет объявлен 14 июня, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что сегодня в Ясамальском районном суде в Баку продолжился судебный процесс над гражданином Ливана Эулджекджияном Викеном Абрахамом, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана.

На процессе адвокат обвиняемого попросил вынесения оправдательного приговора в отношении своего подзащитного.

Далее Эулджекджияну Викену Абрахаму было предоставлено последнее слово, в котором он попросил его оправдать.

Затем судьи удалились на совещание для принятия решения.

На предыдущем судебном заседании прокурор запросил 20 лет лишения свободы для обвиняемого.

Отметим, что завершено расследование по уголовному делу, возбужденному Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахама и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы.

В.Эулджекджиян ранее был привлечен к следствию по обвинению в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе вооруженных сил Армении во время 44-дневной Отечественной войны.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года житель Бейрута В.Эулджекджиян, 1979 года рождения, согласился на предложение ливанского гражданина Овака Кикияна принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью В.Эулджекджиян вместе с другими лицами в составе организованной группировки незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении и прибыл на место, где находились другие наемники.

В.Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их комплектующих.

За совершенные действия гражданину Ливана предъявлено обвинение по статьям 114.3 (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и по другим статьям УК Азербайджана.

Решением суда в отношении В.Эулджекджияна была избрана мера пресечения в виде ареста.

5 мая 2021 года обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено и направлено в суд для рассмотрения.

(Перевод: Кямаля Сеидова)