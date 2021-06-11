При наличии доброй воли на Южном Кавказе будет разблокировано транспортное сообщение – вице-премьер РФ

БАКУ/Trend/ - При наличии доброй воли на Южном Кавказе будет разблокировано транспортное сообщение, начнет развиваться торговля, экономики как Азербайджана, так и Армении получат мощный импульс для развития.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, говоря о том, какие инфраструктурные проекты могут быть реализованы в ближайшее время с Арменией и Азербайджаном в сфере транспорта.

Он отметил, что сейчас самое важное – это обеспечить мир в регионе, а для этого нужно учиться говорить друг с другом и вместе работать над созданием общего мирного будущего.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, в Армении все еще не понимают выгоды от разблокирования коммуникаций с Азербайджаном.

«В Армении давно возобладали националистические настроения и идеи о том, что мифическая "Великая Армения" превыше всего, а кругом враги, которые нам все равно будут делать только плохо и никогда ничего не разблокируют, что бы армянская сторона ни сделала. Отсюда и настроение как во власти, так и в обществе, что попытки России открыть границы – это несерьезно и нереалистично, а главное сейчас – мечтать о реванше», – сказал он.