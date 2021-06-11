ВС Армении в очередной раз обстреляли позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре

БАКУ /Trend/ - 11 июня, с 17:00 до 17:30, позиции Вооруженных сил Азербайджана в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кельбаджарского района подверглись обстрелу из стрелкового оружия с позиций армянской армии на территории Варденисского района.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, погибших и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет.