СЕ работает над комплексом мер по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией - генсек

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Совет Европы ведет диалог по разработке комплекса мер по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, передает Trend.

По ее мнению, успех данных мер зависит от приверженности им властей.

«И они осознают, что Совет Европы полностью и твердо поддерживает независимость и территориальную целостность своих стран-участниц в пределах их международно признанных границ», - сказала она.

«Деятельность и контакты такого рода могут только помочь гарантировать, что основные права человека соблюдаются, и это доверие закладывается в качестве основы, на которой может быть построен прочный мир», - сказала Пейчинович-Бурич.