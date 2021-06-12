Президент Ильхам Алиев: Внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира

БАКУ/Trend/ - Внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными послами-нерезидентами Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегии, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.

«Азербайджан активно сотрудничает с представленными вами странами в многочисленных международных организациях – в первую очередь, в Организации Объединенных Наций, а также ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совете Европы, Движении неприсоединения. У нас весьма активные контакты в различных международных форматах, убежден, что это будет продолжаться и дальше, так как между нашими странами нет никаких разногласий. В целом, внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира. Считаю, что именно поэтому Азербайджан сегодня председательствует во второй по величине после ООН международной организации – Движении неприсоединения. Мы были избраны председателем Движения неприсоединения единогласным решением 120 стран. Это свидетельствует о высоком международном авторитете Азербайджана, так как избрание единогласным решением 120 стран говорит о многом. После перехода председательства к нам мы заявили, что будем защищать справедливость, международное право и интересы государств-участников. Мы стараемся делать это»,- отметил Президент Ильхам Алиев.