Президент Ильхам Алиев: Вандализм и варварство – эти два слова можно использовать для того, чтобы показать содеянное армянским государством на наших землях в годы оккупации

БАКУ/Trend/ - Вандализм и варварство – эти два слова можно использовать для того, чтобы показать содеянное армянским государством на наших землях в годы оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными послами-нерезидентами Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегии, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.

«Сегодня мы столкнулись с большим вызовом. Мы должны вернуть вынужденных переселенцев, вернуть обратно сотни тысяч азербайджанцев, но из-за мин сегодня это не представляется возможным. Армяне разместили сотни тысяч мин, в последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении нам карт минных полей. Мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах благодаря недавним активным контактам международных организаций. Надеюсь, что в скором времени поступят хорошие вести. Но до достижения этих результатов не хочу ничего говорить. Армения должна передать нам карту всех заложенных ими мин, сотен тысяч мин. В противном случае, это еще раз будет свидетельствовать о террористической сущности данной страны. После очистки территорий мы параллельно приступим к восстановлению и реконструкции наших городов и сел. Это – обширная территория, превышающая десять тысяч квадратных километров. Эта территория была освобождена нашей армией в результате положившего конец нагорно-карабахскому конфликту совместного Заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября минувшего года»,- сказал глава государства.