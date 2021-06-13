Город Агдам станет одним из крупнейших городов Азербайджана – помощник Первого вице-президента
АГДАМ /Trend/ - Город Агдам восстанет из пепла, из ничего, он будет одним из крупнейших и красивейших городов Азербайджана.
Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам помощник Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов.
Он отметил, что во время армянской оккупации от города ничего не осталось, все было снесено и разрушено, не сохранилось ни одного здания, кроме мечети.
По словам Эмина Гусейнова, будет проложена дорога, ведущая к замку Шахбулаг, который имеет очень большое историческое значение для всех жителей Агдама и всего Карабаха.
Было отмечено, что упомянутый замок был местом, где останавливался Панах Али-хан [основатель и первый правитель Карабахского ханства в XVIII веке], когда приезжал в Агдам.
Помощник Первого вице-президента сообщил, что во время армянской оккупации это историческое место использовалось как ресторан.