Город Агдам станет одним из крупнейших городов Азербайджана – помощник Первого вице-президента

АГДАМ /Trend/ - Город Агдам восстанет из пепла, из ничего, он будет одним из крупнейших и красивейших городов Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам помощник Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Он отметил, что во время армянской оккупации от города ничего не осталось, все было снесено и разрушено, не сохранилось ни одного здания, кроме мечети.

По словам Эмина Гусейнова, будет проложена дорога, ведущая к замку Шахбулаг, который имеет очень большое историческое значение для всех жителей Агдама и всего Карабаха.

Было отмечено, что упомянутый замок был местом, где останавливался Панах Али-хан [основатель и первый правитель Карабахского ханства в XVIII веке], когда приезжал в Агдам.

Помощник Первого вице-президента сообщил, что во время армянской оккупации это историческое место использовалось как ресторан.