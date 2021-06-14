Президент Ильхам Алиев побывал на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе

Политика 14 июня 2021 15:23 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев побывал на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе

БАКУ /Trend/ -14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о технических показателях водохранилища.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджан значительно увеличил импорт ковров из Турции
Азербайджан значительно увеличил импорт ковров из Турции
Завершаются работы по открытию Логистического центра в Карсе – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив)
Завершаются работы по открытию Логистического центра в Карсе – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив)
Из Поти в Ташкент отправился первый контейнерный блок-поезд
Из Поти в Ташкент отправился первый контейнерный блок-поезд
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Арабский адвокат поблагодарил Азербайджан за арест ливанского террориста Турция 15:31
Азербайджан провел блестящую операцию против армянской армии во время Второй карабахской войны – глава постоянной делегации Украины Политика 15:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Физули» Политика 15:25
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороги Победы» Политика 15:24
Президент Ильхам Алиев побывал на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе Политика 15:23
Совет ЕС разрешил привитым поездки по территории Евросоюза Европа 15:19
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район Политика 15:18
Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с Россией и приветствует встречу Байдена и Путина Европа 15:18
Минэнерго Турции назвало планируемую сумму затрат на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2021 г. (Эксклюзив) Турция 15:10
Обмен карт минных полей Агдама на 15 задержанных армян – значительное событие с точки зрения развития региона – российский эксперт Политика 15:09
В балансе портфельных инвестиций Азербайджана образовалось отрицательное сальдо Финансы 15:02
ЦБ Азербайджана сообщил о росте репатриации капитала по итогам I квартала Финансы 15:02
В Армении бывший мэр намеревался подкупить 147 человек Армения 15:00
Дизайн Zivella «Rounded» был удостоен награды «iF Design Award» Общество 14:49
Сербия видит новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ – вице-премьер (Эксклюзив) Энергетика 14:46
Рост ненефтяного экспорта позитивно повлиял на платежный баланс Азербайджана Финансы 14:45
Противоречия между политическими силами в Армении углубляются по мере приближения выборов Политика 14:35
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении журналистов, ставших шехидами в Кельбаджаре Политика 14:32
Кредит наличными и без комиссии в Yelo Bank под 14,3% Экономика 14:25
Президент Ильхам Алиев подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине Политика 14:23
Делегация Военно-воздушных сил Пакистана прибудет в Баку Политика 14:13
Назван объем добычи по блоку азербайджанских нефтяных месторождений "Нефтчала" и "Хыллы" Энергетика 14:08
Иран намерен арендовать в Азербайджане земли под кормовые культуры Экономика 14:03
Eni Turkmenistan объявила тендер Тендеры 13:56
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Азербайджана Политика 13:49
Выгодное предложение от Summer Tour: Турпакет на популярные курорты Турции всего за 399 USD Общество 13:46
Азербайджан значительно увеличил импорт ковров из Турции Турция 13:44
Прямые зарубежные инвестиции в Азербайджан за год выросли Финансы 13:38
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 13:30
Докладчик ПАСЕ планирует посетить Азербайджан Политика 13:30
Докладчик ПАСЕ приветствует передачу Азербайджаном Армении задержанных армян в обмен на карту минных полей Политика 13:29
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, поступающим по специальностям, требующим особых способностей Общество 13:22
Украинские компании готовы помочь в оптимизации энергетической сферы Азербайджана Энергетика 13:22
Спрос банков Азербайджана на валюту незначительно сократился Финансы 13:20
Австрия наращивает импорт турецких электротоваров Турция 13:17
Туркменский производитель поставил подвесные потолки в Азербайджан Строительство 13:16
Российская компания рассматривает возможность строительства газохимического комплекса в Узбекистане Энергетика 13:12
Завершаются работы по открытию Логистического центра в Карсе – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив) Бизнес 13:09
Из Поти в Ташкент отправился первый контейнерный блок-поезд Бизнес 13:09
Сократилась трудовая миграция из Турции в Азербайджан Турция 13:07
В Туркменистане наладили выпуск нового вида портландцемента Бизнес 12:59
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана примет участие в конференции по исследованию космоса Транспорт 12:58
Члены сборной Уэльса по футболу прогулялись по улицам Баку (ВИДЕО) Общество 12:52
AmCham заинтересована в участии в процессе восстановления Карабаха - вице-президент Бизнес 12:42
«Непримиримые» в Армении – битая карта Точка зрения 12:32
Экс-глава МИД Эстонии приветствует возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карту минных полей Политика 12:30
В Баку еще один автобусный маршрут переведен на безналичную оплату проезда Общество 12:24
Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля Россия 12:23
В МИД Ирана заявили, что переговоры по ядерной сделке не зашли в тупик и продолжаются Ядерная программа 12:13
Кыргызстан и Таджикистан сбросят Казахстану дополнительные 645 млн кубометров воды Кыргызстан 12:13
Граждане Азербайджана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 12:11
Большая часть зарплаты кыргызстанцев уходит на продукты питания Кыргызстан 11:58
Беспилотник атаковал военную базу около аэропорта Багдада Арабские страны 11:53
Казахстан принимает перечень мер для развития экотуризма Казахстан 11:50
Минздрав Израиля: Препарат Champix для борьбы с никотиновой зависимостью опасен для здоровья Израиль 11:44
Как звучит "Симург", или "Танец Айши" от азербайджанских музыкантов (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11:43
В Бакинской Высшей Школе Нефти состоялся очередной выпуск Школы управления проектами (ФОТО) Общество 11:41
Yelo Bank объявляет о программе летней стажировки Экономика 11:40
В Нахчыванской АР сократился объем платных услуг населению Финансы 11:34
Сербия заинтересована в импорте азербайджанского газа по «Южному газовому коридору» - вице-премьер (Эксклюзив) Энергетика 11:31
В Латвии открылась торговая площадка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи Финансы 11:28
Возросло на четверть кредитование сектора энергетики, химии и природных ресурсов Азербайджана Финансы 11:23
Вице-премьер Сербии назвала срок начала работ по проекту импорта азербайджанского газа (Эксклюзив) Энергетика 11:19
Минздрав Туркменистана продлил тендер на закупку медоборудования Тендеры 11:13
Италия приветствует передачу Азербайджаном Армении задержанных армян в обмен на карту минных полей Политика 11:08
В Азербайджане пройдут очередные экзамены для девятиклассников Общество 11:05
Воевавший в Карабахе ливанский гражданин осужден на 20 лет лишения свободы (ФОТО) Политика 11:02
Туркменистан упростит процедуру участия в тендерах Бизнес 11:01
Консорциум TAP продолжит работать в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами Энергетика 10:56
В Грузии выявлено 311 новых случаев коронавируса, 936 пациентов выздоровели Армения 10:54
В Туркменистане пройдет очередной аукцион по продаже госсобственности Бизнес 10:50
Обнародованы поступления в основной капитал Нахчыванской АР с начала года Финансы 10:39
"Последний звонок" проходит с соблюдением мер, связанных с пандемией - бакинское Управление образования Общество 10:35
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:33
Передача Арменией карты с месторасположением 97 тыс. мин - итог созданной в регионе Президентом Ильхамом Алиевым новой реальности – депутат Политика 10:28
Названы доходы Азербайджана с начала года от розничной торговли бензином и дизтопливом Энергетика 10:25
"Последний звонок" в школах Азербайджана (ФОТО) Общество 10:22
Если бы бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном во второй Карабахской войне, у него вряд ли были бы шансы - мнение Политика 10:15
Промпроизводство в Нахчыванской АР возросло Бизнес 10:11
Драгметаллы в Азербайджане начали дешеветь Финансы 10:07
Турецкая Chalik Holding построит ветряную электростанцию в Грузии Энергетика 10:04
Предоставление карты минных полей Агдамского района - большая победа Президента Ильхама Алиева - израильский эксперт Политика 10:02
В Казахстане рассмотрены вопросы развития креативного сектора экономики Казахстан 09:52
Женева закрыла небо для беспилотников в связи с подготовкой к саммиту России и США Европа 09:46
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:37
Всемирный банк выделяет средства Узбекистану на развитие Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей Финансы 09:22
Анкара окажет всяческую поддержку возрождению Карабаха – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив) Экономика 09:00
В Техасе госпитализировали восемь человек после наезда автомобиля на зрителей гонок США 08:32
Глава Минздрава ФРГ допустил постепенную отмену обязательного масочного режима Европа 08:11
Власти Джакарты предупредили о новой вспышке коронавируса из-за индийского штамма Другие страны 08:09
Ливанский фунт достиг нового минимума Финансы 07:46
В Грузии наблюдается снижение импорта оливок Бизнес 07:20
967 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:14
Ослабление локдауна в Великобритании отложили на четыре недели Европа 06:52
Байден обсудит на саммите НАТО новую концепцию альянса, климат и Афганистан США 06:27
Ядерные державы увеличили количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве В мире 06:02
B США привитым посетителям разрешат находиться в магазинах Apple без масок США 05:37
Маск рассказал, когда Tesla начнет принимать биткоины Бизнес 05:12
НАТО обязана эволюционировать - глава правительства Великобритании Европа 04:48
Госсекретарь США заявил главе МИД Израиля о важности прекращения огня с палестинцами США 04:30
Все новости