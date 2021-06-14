Президент Ильхам Алиев побывал на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе

БАКУ /Trend/ -14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о технических показателях водохранилища.