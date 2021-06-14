Глава МИД Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили вопросы в связи с реализацией трехстороннего заявления

БАКУ /Trend/ - 14 июня между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому соседству и вопросам Америки Венди Мортон состоялся телефонный разговор.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на управление пресс-службы МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по вопросам в связи с реализацией трехстороннего заявления.

Венди Мортон выразила удовлетворение передачей Азербайджаном 12 июня 15 задержанных армян в обмен на представление Арменией карт минных полей в Агдамском районе. Британский министр позитивно оценила данный шаг с точки зрения снижения напряженности между сторонами и укрепления доверия. Венди Мортон выразила сожаление и соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов и гражданского лица в результате подрыва на мине.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность Соединенному Королевству за поддержку процесса разминирования в освобожденных районах Азербайджана через Программу развития Организации Объединенных Наций и за сотрудничество с Агентством Азербайджана по разминированию.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и с удовлетворением отметили подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и BP.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)