День национального спасения – 15 июня является символом гордости азербайджанского народа - депутат

Политика 15 июня 2021 16:09 (UTC+04:00)
День национального спасения – 15 июня является символом гордости азербайджанского народа - депутат

БАКУ /Trend/ - В истории есть дни, которые никогда не забываются. Они связаны с судьбой страны, народа, его будущим и становятся символом гордости людей, сказал во вторник Trend глава комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Рзаев.

«15 июня - один из самых незабываемых и священных дней для Азербайджана. Возвращение к власти общенационального лидера Гейдара Алиева 15 июня 1993 года спасло азербайджанский народ от больших бед, а страну - от гражданской войны. Мы действительно могли тогда потерять независимость. Тандем ПНФА-«Мусават» не мог управлять страной. Армяне продолжали оккупацию наших земель. Люди потеряли всяческую надежду. Была утрачена вера в будущее, не было армейского строительства. Как внешние, так и внутренние силы, стремящиеся воспользоваться этой ситуацией, грабили страну. В этот тяжелый период Гейдар Алиев по желанию народа пришел к власти. Он доказал, что народ не ошибся в своем решении. Поэтому сегодня азербайджанский народ, оглядываясь на те дни, никогда не должен забывать их горечь. Поэтому день 15 июня 1993 года - это, действительно, история нашего спасения. Не будь этой даты, мы не могли бы говорить о сегодняшних победах, достижениях, высоких показателях, успехах, достигнутых на международной арене. Этот день заложил основу для этих побед, став для них фундаментом. Успехи, начавшиеся после 15 июня 1993 года, решения, принятые великим лидером Гейдаром Алиевым, подписанные им распоряжения, указы, заключенные контракты, реализованные проекты и программы создали возможности для сегодняшнего развития, стали основой для роста экономики», - сказал Рзаев.

Он отметил, что Азербайджан сегодня является страной, завоевавшей признание на международной арене.

«Сегодня Азербайджан – это страна, одержавшая историческую победу, государство - победитель. Безусловно, эта победа связана с именем великого лидера, является итогом реализованных им программ и грандиозных проектов. Сегодня эту политику успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Глава государства осуществил заветную мечту великого лидера, одержав историческую победу над противником. Самой большой мечтой великого лидера было освобождение Карабаха. Президент Ильхам Алиев исполнил эту мечту. Нынешний День национального спасения дорог нам, потому что спустя 30 лет мы впервые отмечаем этот праздник в условиях территориальной целостности Азербайджана, как страна, одержавшая победу», - сказал Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

День национального спасения – 15 июня является символом гордости азербайджанского народа - депутат - Gallery Image
День национального спасения – 15 июня является символом гордости азербайджанского народа - депутат - Gallery Thumbnail
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