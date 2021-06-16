Исторический визит президента Турции в Шушу выведет сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень - депутат

БАКУ /Trend/ - Очередной визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан способствует укреплению отношений между двумя странами и их выводу на новый уровень. Этот визит имеет большое политическое и моральное значение.

Об этом сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Нынешний визит главы Турецкого государства в Азербайджан можно назвать историческим, считает депутат.

«Президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым главой иностранной державы, посетившим освобожденные территории Азербайджана. Это также свидетельствует о прочности братства Азербайджана и Турции. Это действительно исторический визит. Проведение церемонии официальной встречи в Шуше имеет особое значение. Это первая церемония официальной встречи главы другого государства в Шуше. Это также свидетельствует о значимости города Шуша для Азербайджана и всего тюркского мира», - сказала Гасанова.

По ее словам, Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Карабах, Шуша, все освобожденные территории станут одними из самых красивых мест.

С этой точки зрения визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу говорит о том, что Турция и Азербайджан будут тесно сотрудничать в деле восстановления этих территорий, отметила депутат.

«В документах, подписанных в рамках визита, отражен и вопрос сотрудничества на освобожденных территориях. Подписание новых документов позволит расширить взаимодействие в различных сферах между двумя братскими странами», - сказала Гасанова.

По ее мнению, этот визит также важен для безопасности и стабильности региона.

«Тесное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией направлено на устойчивый мир и безопасность в регионе. С этой точки зрения визит главы Турецкого государства открывает новые возможности для дальнейшего развития региона, сохранения и укрепления мира и стабильности», - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)