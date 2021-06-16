Шушинская декларация является итогом новой геополитической реальности в регионе – эксперт

БАКУ /Trend/ - "Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" является своего рода итогом новой геополитической реальности в регионе.

Об этом сказал Trend директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

Он подчеркнул, что данный документ можно по праву назвать одним из основополагающих в двусторонних отношениях.

"Шушинская декларация закрепляет на бумаге, фиксирует и документирует фактическое положение дел в азербайджано-турецких отношениях", - сказал Гаджиев.

По его словам, этот документ является своего рода итогом новой геополитической реальности в регионе.

"Другие страны региона и глобальные игроки теперь уже будут считаться с новыми условиями в регионе.

Примечательно, что декларация была подписана на следующий день после встречи Эрдогана с президентами США и Франции на полях саммита НАТО. А также то, что президент Турции в ходе своего выступления по итогам подписания упоминал о поддержке Путина", - сказан он.

Гаджиев добавил, что таким образом, можно считать, что при нормальном развитии ситуации возобновление транспортного сообщения в регионе уже не за горами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)